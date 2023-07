Ncuti Gatwa er inne for minst to serier av Doctor Who

HQ

Ncuti Gatwa vil ha minst to serier av Doctor Who.

I ensamtale med Rolling Stone UK snakket Gatwa om å vende tilbake til teateret etter at hans tid som Time Lord er over: "Jeg planlegger å vende tilbake til [teateret] neste år, etter at jeg er ferdig med sesong to av Doctor Who."

Med tanke på at den tiende til trettende Doktoren alle var med i tre serier, er det mulig at Gatwa's take kan få samme behandling.

Gatwa om sin tolkning av den ikoniske karakteren: "Min doktor er følelsesmessig sårbar. Han skjuler det med humor, men han er ensom.

"Jeg kan ikke si så mye mer enn det, jeg vil ikke røpe noe. Men han er også energisk! De stakkars kameramennene slet med å holde tritt."

Ncuti Gatwa vil debutere som den femtende doktoren i desember i seriens julespesial, som sammenfaller med 60-årsjubileet for Doctor Who.

Du kan se Doctor Who på BBC i Storbritannia og Irland, med verdenspremiere på Disney+.