NDcube skifter navn til Nintendo Cube

HQ

NDcube er nok ikke Nintendos mest kjente utvikler, og består i stor grad av tidligere ansatte fra det anerkjente studioet Hudson. Deres merittliste inkluderer F-Zero: Maximum Velocity, Animal Crossing: Pocket Camp og Mario Party-serien som startet med del 9.

Nå får de et mer fremtredende navn som viser at de er en Nintendo-utvikler og sannsynligvis et studio som vil få flere oppdrag og mer ressurser i fremtiden. I stedet for NDcube heter de nå Nintendo Cube, og du kan sjekke ut den offisielle nettsiden deres her.

Nintendo Cubes neste spill er Super Mario Party Jamboree, som lanseres 17. oktober, og du kan sjekke ut studioets nye og gamle logo nedenfor. Hva synes du om denne navneendringen?