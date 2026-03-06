nDreams legger ned to studioer, og 78 jobber forventes å bli kuttet

HQ

Vi ser ut til å komme tilbake til en trend der permitteringer og nedleggelser av studioer igjen blir normen. MindsEye-skaperen Build a Rocket Boy kunngjorde jobbkutt tidligere denne uken, og på samme måte har mye av Highguard-utvikleren Wildlight Entertainment også blitt økset. Det siste på denne måten påvirker nå verden av virtuell virkelighet, ettersom utvikleren nDreams stenger studioer og permitterer ansatte.

I en uttalelse på LinkedIn har nDreams avslørt at de legger ned sitt Brighton-baserte Near Light-studio og sitt Farnborough-baserte Compass, noe som betyr at den britiske virtual reality-spesialisten snart vil være mye mer begrenset med alle eggene sine plassert i hovedstudioet Elevation.

Denne beslutningen vil bety at 78 jobber vil bli kuttet, med rundt 120 ansatte som blir beholdt for å fortsette å jobbe med prosjekter på Elevation, med de fleste av disse prosjektene er uannonserte.

I uttalelsen fra nDreams forklares dette: "Til tross for alle anstrengelser for å gjøre vår eksisterende struktur til en suksess og avverge dette utfallet, er VR-spillmarkedet fortsatt utfordrende, noe som gjør ytterligere endringer nødvendige for å sikre en kommersielt levedyktig og bærekraftig fremtid."

Dette følger også en uttalelse som uttrykker: "Kjernen i den restrukturerte virksomheten vil være Elevation, som for tiden har rundt 120 ansatte som er engasjert i uannonserte prosjekter. nDreams vil også beholde en slank gruppe dedikert til XR FoU. Sammen vil vi fortsatt fokusere på å levere VR- og XR-spill i verdensklasse."

Til slutt bemerker nDreams: "Vi er forpliktet til å utforske alle muligheter for å beholde talenter og vil nå gå inn i en kollektiv konsultasjonsprosess med de menneskene som er berørt av disse forslagene. Vi erkjenner at dette vil være stressende og utfordrende for alle som blir berørt, og vi vil tilby støtte gjennom hele prosessen."