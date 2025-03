Ne Zha 2 er nå den femte største filmen gjennom tidene

HQ

Det er helt klart ingen grenser for den kinesiske animasjonsfilmen Ne Zha 2, som etter å ha knust alle slags rekorder, har blitt den største animasjonsfilmen noensinne og den første animasjonsfilmen som har passert 2 milliarder dollar i billettsalg på kino. Suksessen fortsetter bare også.

Etter nok en megahelg har filmen nå passert Star Wars: Episode VII - The Force Awakens i billettinntekter i løpet av filmens levetid, og ifølge Deadline er den totale summen nå på rundt 2,085 milliarder dollar. Dette er rundt 15 millioner dollar mer enn Star Wars oppnådde for et tiår siden.

Den neste enorme oppgaven for Ne Zha 2 vil være å finne nok interesse til å generere ytterligere 180 millioner dollar i billettsalg for å jakte på Titanic, som i dag har en livstidsinntekt på 2.264 milliarder dollar. Med tanke på suksessen den animerte filmen allerede har sett, ville vi ikke regne den ut ennå.

Størstedelen av Ne Zha 2s inntekter kommer fra det kinesiske markedet, da bare rundt 31 millioner dollar kommer fra markeder utenfor det enorme landet. Det er uklart om filmen noen gang vil få en større debut på internasjonale kinoer, og om det vil føre til særlig suksess.