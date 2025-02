Ne Zha 2 er på nippet til å bli den første animasjonsfilmen som omsetter for 2 milliarder dollar

Nylig rapporterte vi om nyheten om at den kinesiske animerte oppfølgeren Ne Zha 2 hadde overgått de totale billettinntektene til Inside Out 2, noe som gjør den til den største animasjonsfilmen gjennom tidene, til tross for at den i utgangspunktet bare har hatt premiere i Kina så langt og stort sett bare har vært på kino i en måned. I tillegg har det siden blitt rapportert at Ne Zha 2 har fortsatt å håve inn penger og er i ferd med å bli den syvende største filmen gjennom tidene, ved å overgå Spider-Man: No Way Home sine totale billettinntekter.

Ifølge Collider har Ne Zha 2 nå spilt inn over 1,92 milliarder dollar "på verdensbasis". Vi uttrykker verdensomspennende som sådan siden 1,89 milliarder dollar av den totale helheten har kommet fra Kina alene. Dette betyr at den er på nippet til å slå Spider-Man: No Way Home, som ifølge Box Office Mojo klarte å nå 1,95 milliarder dollar når alt er sagt og gjort.

På sin nåværende bane er det veldig sannsynlig at Ne Zha 2 snart vil krysse markøren på 2 milliarder dollar og bli den første animasjonsfilmen som noen gang har gjort det. Faktisk virker det veldig sannsynlig at den snart vil krysse inn i de fem største filmene gjennom tidene, ettersom den bare trenger å generere ytterligere 150 millioner dollar for å kunne fjerne Star Wars: Episode VII - The Force Awakens også. Om den kan fortsette å gå videre etter det og passere James Camerons epos og den siste Avengers -filmen gjenstår å se.