NECA avslører den ultimate Shredder-actionfiguren fra Teenage Mutant Ninja Turtles-serien

NECA har lansert sin nye Ultimate Shredder, en 7-tommers skala figur som inkluderer flere bilder og detaljert informasjon, rapporterer Geek Tyrant.

Basert på den klassiske 1980-tallet Teenage Mutant Ninja Turtles tegneserien, The Shredder presenteres nå i en helt ny skulptur! Denne Ultimate 7-tommers actionfiguren av den skremmende lederen av Foot Clan inkluderer utskiftbare hoder og hender samt tilbehør inspirert av spesifikke episoder. Den leveres i en samlervennlig VHS-inspirert eske med vindu som kan åpnes - et must-have for samlere og fans!