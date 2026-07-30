Necronene får en grundig gjennomgang av spillmekanikken i den tredje fraksjonstraileren for Warhammer 40,000: Dawn of War IV

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Fraksjonstraileren for Necronene i « Warhammer 40,000: Dawn of War IV er endelig her. Etter å ha sett hva Orkene og Adeptus Mechanicum kan gjøre og hvordan de tar seg ut på slagmarken, zoomer vi nå inn på de kalde, udødelige maskinene som rykker nådeløst frem gjennom verdenen Kronus.

Med en blanding av kraftige avstands- og nærkampsvåpen, samt massive skarabé-maskiner som kan rive fiender i stykker med klørne sine, har Necronene en mangfoldig og mektig tropp i « Warhammer 40,000: Dawn of War IV. De kan til og med påkalle en «Shard of the Void Dragon» (et eldgammelt, gudlignende vesen) når de vil for å virkelig utrydde fiendene sine.

På kartet vil Necronene utvide sine innflytelsessoner ved å gjenopprette sine Power Matrixes. Jo flere de gjenoppretter, desto mer forvandles kartet til å ligne en eldgammel maskingrav. Dette gir deg større tilgang til deres eldgamle teknologi og mektigste enheter, mens du bygger opp en hær som er i stand til å utslette alt biologisk liv på Kronus.

Nå gjenstår bare Space Marines i vår fjerde og siste fraksjonstrailer. Hvis det er noe som ser ut til å kunne måle seg med en «Shard of the Void Dragon», er det kanskje Space Marine-primarchen Lion El’Jonson, som slutter seg til Dark Angels i kampanjen.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV Spillet lanseres 17. september.