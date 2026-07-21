Necronene fremstår som de store antagonistene i « Warhammer 40,000: Dawn of War IV i den nye traileren

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Det er litt under to måneder til lanseringen av Warhammer 40,000: Dawn of War IV, og King Art Games har gitt oss en ny CGI-trailer for det kommende RTS-spillet, som fokuserer utelukkende på Necrons. Disse eldgamle robotene hersket over galaksen lenge før menneskeheten engang slo to steiner mot hverandre for å lage ild.

Det er forståelig nok at de blir ganske irriterte når yngre, mindre avanserte arter gjør krav på verdener der de har sovet i tusenvis av år. Kronus, hoved slagmarken i Warhammer 40,000: Dawn of War IV, var en gang en Necron-verden, og de er ute etter å ta den tilbake. For de som kjenner Warhammer 40 000-universet, er det interessant at vi ikke ser at Necronene blir vekket ved et uhell på sin gravverden, oppdaget av hovedpersonene altfor sent. I stedet har disse fyrene våknet fra en lang lur for lenge siden, og er nå for alvor på krigsstien.

Necronene er en av fire spillbare fraksjoner i « Warhammer 40,000: Dawn of War IV. I likhet med orkene er de menneskehetens fiender (men det er jo alt i Warhammer, inkludert andre mennesker til tider). I motsetning til orkene ser det imidlertid ut til at necronene vil bli fremstilt som vår hovedantagonist. Det er de som utgjør den «virkelige trusselen», mens orkene er mer som et skadedyr som stadig stikker sine stygge hoder frem. Forvent noen store oppgjør med maskiner med egyptisk tema i kampanjen.

«Warhammer 40,000: Dawn of War IV lanseres 17. september.