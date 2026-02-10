Nederland arresterer 15 personer på grunn av propaganda for Den islamske staten på TikTok

HQ

Tirsdag kunngjorde nederlandsk påtalemyndighet at 15 personer er arrestert, mistenkt for å ha spredt propaganda for Den islamske staten via TikTok og for å ha forsøkt å overtale andre til å begå terrorhandlinger.

Ifølge Reuters kom arrestasjonene etter en etterforskning av en TikTok-konto som la ut IS-innhold med nederlandske undertekster, hvorav noen angivelig hadde over 100 000 visninger og glorifiserte martyrdøden for den militante gruppen.

De mistenkte, som er i alderen 16 til 53 år, inkluderer 13 syrere og 4 nederlandske statsborgere, hvorav fire av dem er mindreårige. Politiet gjennomførte razziaer over hele Nederland etter å ha pågrepet en hovedmistenkt i forrige måned, samtidig som myndighetene fortsetter å slå ned på ekstremistisk rekruttering på nettet...