Nederland arresterer 15 personer på grunn av propaganda for Den islamske staten på TikTok
Nederlandsk påtalemyndighet kunngjorde tirsdag at 15 personer er arrestert.
Tirsdag kunngjorde nederlandsk påtalemyndighet at 15 personer er arrestert, mistenkt for å ha spredt propaganda for Den islamske staten via TikTok og for å ha forsøkt å overtale andre til å begå terrorhandlinger.
Ifølge Reuters kom arrestasjonene etter en etterforskning av en TikTok-konto som la ut IS-innhold med nederlandske undertekster, hvorav noen angivelig hadde over 100 000 visninger og glorifiserte martyrdøden for den militante gruppen.
De mistenkte, som er i alderen 16 til 53 år, inkluderer 13 syrere og 4 nederlandske statsborgere, hvorav fire av dem er mindreårige. Politiet gjennomførte razziaer over hele Nederland etter å ha pågrepet en hovedmistenkt i forrige måned, samtidig som myndighetene fortsetter å slå ned på ekstremistisk rekruttering på nettet...