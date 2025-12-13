Nederland bestiller Skyranger anti-dronesystemer

HQ

Nederland har bestilt Rheinmetalls luftvernsystem Skyranger til under 1 milliard euro, noe som er under budsjettet på 1,3 milliarder euro som tidligere er oppgitt til parlamentet. Avtalen omfatter mobile og stasjonære versjoner, og leveransene starter i slutten av 2028 og avsluttes innen utgangen av 2029.

Skyranger 30 bruker en 30 mm luftvernkanon for å bekjempe droner på opptil 5 km avstand, og vil utfylle Nederlands eksisterende luftvern og beskytte manøvrerende tropper, militære anlegg og kritisk infrastruktur som havnen i Rotterdam. Rheinmetall beskriver ordren som et tosifret antall systemer, til en verdi av flere hundre millioner euro.

Produksjonen vil involvere Rheinmetall Sveits for prototyper, og Rheinmetalls anlegg i Ede i Nederland vil spille en viktig rolle. Systemets fleksible konfigurasjon, som kan brukes både mobilt og stasjonært, beskrives som unik og har allerede vekket interesse fra et annet NATO-land.

Det nederlandske forsvarsdepartementet:

"Trusselen fra droner er økende. Derfor investerer Nederland i Skyranger: et system som raskt nøytraliserer droner innenfor en radius på 5 km. I dag ble kontrakten for kjøpet undertegnet."