Nederland investerer over 1 milliard dollar i Leopard 2A8-stridsvogner

HQ

Siste nytt om Nederland . Landet har signert en avtale verdt mer enn 1,1 milliarder dollar for å anskaffe 46 Leopard 2A8-stridsvogner, noe som signaliserer sin intensjon om å gjenopprette en fullverdig pansret bataljon, ifølge to uttalelser (her og her) onsdag.

Stridsvognene, som skal leveres mellom 2028 og 2031, skal operere fra den tyske Bergen-Hohne-basen og er en del av et fornyet fokus på forsvarsmodernisering. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne investeringen vil omforme Nederlands militære styrke.