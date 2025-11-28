Nederland kjøper 100 radarer for dronedeteksjon etter nylige observasjoner

HQ

Nederland har bestilt 100 radarer for tidlig varsling for å oppdage droner som nærmer seg etter nylige observasjoner i nærheten av en flyplass og en luftforsvarsbase sør i landet, opplyser forsvarsdepartementet torsdag.

Systemene produseres av det nederlandske firmaet Robin Radar, og kan skille droner fra fugler og andre objekter. Leveransene vil skje i flere omganger, med den første radaren på fredag og alle forventet innen 2026. Kjøretøyene som skal støtte systemene, kommer tidlig neste år.

Observasjoner av droner på Eindhoven lufthavn førte nylig til en midlertidig stenging, og nederlandske styrker skjøt mot droner over en flybase i nærheten. Myndighetene har ikke bekreftet dronenes opprinnelse, men europeiske tjenestemenn har knyttet lignende hendelser til Russland.

Forsvarsdepartementet på X:

"Forsvarsdepartementet kjøper 100 radarer som gir tidlig varsling om droner som nærmer seg. De første enhetene vil bli levert i morgen. Systemene er i stand til å skille droner fra fugler og andre objekter i bevegelse."