Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Nederland sender fregatt til Middelhavet på beskyttelsesoppdrag

Målet med utplasseringen er å bidra til å beskytte Kypros og skipstrafikken.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Nederland vil sende en fregatt til Middelhavet på anmodning fra Frankrike for å bidra til å beskytte regionale allierte og sikre sjøruter i en tid med økende spenning i Midtøsten, opplyser den nederlandske regjeringen mandag.

Fartøyet vil støtte operasjoner sentrert rundt hangarskipet Charles de Gaulle, som Emmanuel Macron sa ville bli utplassert i regionen. Oppdraget er ment å styrke luftforsvaret og koordineringskapasiteten.

Nederland sender fregatt til Middelhavet på beskyttelsesoppdrag
Frankrikes Charles de Gaulle // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterNederland


Loading next content