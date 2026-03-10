Nederland sender fregatt til Middelhavet på beskyttelsesoppdrag

HQ

Nederland vil sende en fregatt til Middelhavet på anmodning fra Frankrike for å bidra til å beskytte regionale allierte og sikre sjøruter i en tid med økende spenning i Midtøsten, opplyser den nederlandske regjeringen mandag.

Fartøyet vil støtte operasjoner sentrert rundt hangarskipet Charles de Gaulle, som Emmanuel Macron sa ville bli utplassert i regionen. Oppdraget er ment å styrke luftforsvaret og koordineringskapasiteten.