Nederland signaliserer mulig tilbaketrekning fra Eurovision 2026 på grunn av Israels deltakelse Beslutningen gjenspeiler en økende uro over den humanitære situasjonen i Gaza.

HQ Her i Spania har vi mottatt nyheter om at landet vårt kanskje ikke vil delta i Eurovision hvis Israel gjør det. Nå har også den nederlandske kringkasteren AVROTROS uttalt at de kanskje ikke vil delta i Eurovision 2026 dersom Israel blir tatt opp av den europeiske kringkastingsunionen. AVROTROS understreket at deres deltakelse "ikke vil være mulig" så lenge Israel konkurrerer, med henvisning til en konflikt mellom kringkastingsselskapets verdier og Israels oppførsel i Gaza. Kunngjøringen bidrar til den økende politiske spenningen rundt neste års konkurranse, og gjør at andre europeiske kringkastere også vurderer å trekke seg fra konkurransen. Hva synes du om situasjonen? Nederland i Eurovision Song Contest 2025 // Shutterstock