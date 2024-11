Nederland slår Spania i Davis Cup og fullbyrder Nadals bitre pensjonisttilværelse

HQ

Den første Davis Cup-kvartfinalen er avgjort: Nederland går videre til semifinalen og slår ut Spania, på en dag som vil gå inn i historien som Rafa Nadals siste dag i profesjonell tennis.

Rafa Nadal spilte den første av tre kamper i best av tre, og måtte se seg slått av Botic van de Zandschulp. Det viste seg å bli hans siste tenniskamper, et nederlag i en konkurranse Nadal vanligvis dominerte: av de 31 singlene han spilte i Davis Cup, tapte han bare to av dem: den andre var hans Davis Cup-debut i 2004.

Den andre kampen mellom Carlos Alcaraz og Tallon Griekspoor ble vunnet av spanjolen, så alt ble avgjort i dobbeltspillet: Alcaraz slo seg sammen med Marcel Granollers (ATP nr. 4 i double) for å møte Wesley Koolhof og van de Zandschulp.

Det ble en svært jevn kamp: 7-6(4), 7-6(3), med breakballer på begge sider, men den nederlandske duoen vant begge tiebreakene, og fremskyndet Nadals farvel, seks dager tidligere enn de fleste tilskuerne i Málaga hadde ønsket seg.

"Jeg skulle gjerne ha hjulpet til mer, men jeg har oppriktig talt gitt alt jeg hadde", sa Nadal til det spanske laget, til tordnende applaus og tårevåte øyne. "Jeg er ikke lei av å spille tennis, men kroppen min har nådd et punkt der den ikke ønsker å fortsette å spille tennis, så jeg må akseptere situasjonen."