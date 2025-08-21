Nederland styrker det polske luftforsvaret med Patriot-systemer

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Nederland vil utplassere Patriot-luftvernsystemer og militært personell i Polen for å støtte NATOs oppdrag nær den ukrainske grensen, sa den polske forsvarsministeren torsdag.

"På grunn av de pågående hendelsene i Ukraina, den pågående konflikten og Polens rolle i å logistisk sikre overføringen til Ukraina, har Nederland erklært støtte til systemer som sikrer vårt luftrom og luftforsvarssystemer," sa han på en pressekonferanse.



Tiltaket kommer etter nylige dronehendelser i det østlige Polen, noe som har skapt bekymring for sikkerheten i luftrommet under den pågående krigen i nabolandet. Warszawa har ønsket det nederlandske engasjementet velkommen, og fremhever Polens rolle som et sentralt knutepunkt for vestlig bistand til Ukraina.

Utplasseringen skal vare i flere måneder, og vil styrke både det polske forsvaret og NATOs bredere avskrekkende holdning. Det gjenstår selvsagt å se om det blir flere dronehendelser i Polen, og hvordan disse tiltakene vil fungere, så følg med.