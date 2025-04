Nederland styrker forsvaret med store militære investeringer

HQ

Siste nytt om Nederland . Vi vet nå at landet forbereder seg på å gjøre betydelige investeringer i forsvarskapasiteten, med planer om å anskaffe et nytt antitorpedovåpen, moderne stormgeværer og pansrede kjøretøyer til den tunge infanteribrigaden.

Prosjektene har et budsjett på over 1,45 milliarder euro og vil styrke landets sjø- og landstyrker. Blant de viktigste initiativene er utviklingen av et anti-torpedosystem som skal beskytte mot ubemannede undervannsfarkoster, og som etter planen skal tas i bruk innen 2029.

Dette vet vi takket være et såkalt brev fra det nederlandske forsvarsdepartementet. På land skal det nederlandske militæret investere i beltegående pansrede kjøretøy og nye automatgeværer, noe som markerer begynnelsen på et nytt kapittel i den militære moderniseringen. Du kan lese mer her.