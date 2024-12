Nederlands Grand Prix forsvinner fra F1-kalenderen etter 2026 på grunn av finansiering

HQ

Circuit Zandvoort, som ligger i regionen Nord-Holland, nær Nordsjøen og 35 km fra Amsterdam, har vært hjemsted for F1 Dutch Grand Prix fra 1950 til 1985, og etter en omfattende redesign av banen, kom den tilbake i 2021.

Den nederlandske Grand Prix kommer imidlertid ikke tilbake etter 2026. I dag har det blitt kunngjort at arrangøren av det nederlandske løpet har forlenget kontrakten med ett år, til 2026, men det vil ikke forbli på kalenderen etterpå.

Hva er årsaken til at det fjernes? Den mest sannsynlige forklaringen er finansiering. "Vi er en privateid og privatdrevet virksomhet, og vi må balansere mulighetene som ligger i å fortsette å arrangere arrangementet, mot andre risikoer og ansvar", sier Robert van Overdijk, direktør for Nederlands Grand Prix.

Så til tross for suksessen arrangementet har hatt, og til tross for den nederlandske fansenes begeistring for den lokale helten Max Verstappen, fire ganger verdensmester og vinner av Zandvoort-banen tre av de fire gangene det har blitt arrangert i moderne tid, kommer ikke løpet tilbake i 2027 og fremover.

Nederlands Grand Prix har også vært en pioner innen bruk av bærekraftige teknologier som nå brukes i hele kalenderen, med et mål om netto nullutslipp innen 2030.