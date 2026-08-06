Nedsunkne nazistiske krigsskip kommer til syne etter rekordlave vannstander i Donau

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Som vi nylig rapporterte om, har hetebølgene og tørkeforholdene som har rammet store deler av Europa hatt innvirkning på mange måter, ikke minst ved at noen ikoniske og viktige elvenettverk har opplevd rekordlave vannstander. Dette inkluderer Rhinen, som strekker seg gjennom store deler av Vest-Tyskland, men også Donau, som snor seg gjennom en rekke europeiske land.

Når det gjelder Donau, har de rekordlave vannstandene ført til at levninger fra en svunnen tid nå kommer til syne. Som Sky News rapporterer, har et sunket nazistisk slagskip dukket opp nær den serbiske havnen Prahovo, strandet i den nå blottlagte elveleiet.

Det ble funnet midt i elven nær havnen, et område som skiller Serbia og Romania, og det sies at flere sunkne skip blir funnet i området, da dette var stedet for en massiv senking i september 1944, da de sovjetiske styrkene nådde området under sitt fremstøt gjennom Øst-Europa og åpnet ild og senket mange tyske skip. Det hevdes at det kan være opptil 200 skip som ligger sunket i området, og mange av dem begynner å dukke opp igjen nå som vannstanden er så katastrofalt lav.

Den nåværende værmeldingen for området er brennende hete og lite nedbør i minst en uke fremover, noe som tyder på at vannstanden kan fortsette å synke kraftig og avsløre enda flere levninger fra en svunnen tid.