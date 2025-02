Need for Speed kommer tilbake, men ikke mens Criterion jobber med Battlefield

HQ

Med tanke på at Need for Speed Unbound ikke akkurat fløy av hyllene eller blåste fansen bort, er du sannsynligvis ikke helt overrasket over at et nytt spill i serien ikke vil være her med det første. Faktisk er det uklart når det neste Need for Speed -spillet i det hele tatt vil debutere, ettersom seriens utvikler Criterion for øyeblikket ikke engang jobber med en NFS-tittel. I stedet jobber de med EAs andre team for å få Battlefield ferdig og sortert og klar for sin kommende ankomst.

Men dette betyr ikke at det ikke vil komme en ny NFS etter hvert. Battlefield -sjef Vince Zampella delte nylig en uttalelse med Eurogamer der han bekreftet at mens Criterion hjelper til i krigsinnsatsen for skytespillserien for øyeblikket, vil de kunne vende tilbake til racingserien i stedet når de er ferdige.

"Need for Speed-teamet hos Criterion slutter seg til sine kolleger som jobber med Battlefield. Som selskap var det viktig for oss å bruke det siste året til å lytte til Need for Speed-fellesskapet vårt og bruke tilbakemeldingene deres til å skape innhold til Unbound.

"Med en økt forståelse av hva spillerne våre ønsker i en Need for Speed-opplevelse, planlegger vi å bringe serien tilbake på nye og interessante måter."

Det neste Battlefield har faktisk ikke en utgivelsesdato ennå, men det er en sjanse for at det kan debutere en gang i år. Hvis det ender opp med å være tilfelle, bør vi sannsynligvis ikke forvente et nytt NFS i minst tre år etter det.