Nei, det er ikke en fisk... Det er den nye Apollo Evo Den tyske hyperbilprodusenten Apollo slår tilbake åtte år etter lanseringen av den rasende Intensa, med en oppgradert versjon kalt Evo...

HQ Du husker kanskje den superaggressive Apollo Intensa Emozione, den tyske hyperbilen med en V12-motor på 782 hestekrefter som ble lansert for rundt åtte år siden? Nå er de gale tyskerne tilbake med en videreutvikling av den bilen, som de har valgt å kalle Evo. Den midtmonterte V12'eren yter 789 hestekrefter denne gangen, den har en sylinderkapasitet på 6,3 liter og med tanke på at Evo bare veier 1300 kilo, er det selvsagt en rask rakker, dette. 0-100 Km/t er unnagjort på 2,7 sekunder og vi vet foreløpig ingenting om verken pris eller når den vil bli lansert. "De fortsatte å fortelle meg at less is more, less is more. Jeg bare: "Det er umulig! Mer er mer." /Yngwee Malmsteen