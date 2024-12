Nei, det var ikke en avmagret Cillian Murphy i 28 Years Later traileren

HQ

Selv om hovedpersonen i 28 Years Later kanskje er Aaron Taylor-Johnson, sammen med medstjernene Jodie Comer og Ralph Fiennes, vet vi også at Cillian Murphy kommer til å dukke opp. I den nye traileren for filmen trodde fansen at de hadde fått øye på ham.

I traileren ser vi en avmagret zombie reise seg på et jorde, som har et tydelig utseende som ligner veldig på Murphys. Mens fansen raskt begynte å smelte sammen over ideen om at Jim hadde blitt forvandlet til en zombie, ser det ikke ut til å være tilfelle.

Ifølge The Guardian spilles zombien av kunsthandleren Angus Neill, som er kjent for sitt særegne utseende. Dette betyr at Jims utseende sannsynligvis blir spart til den fullstendige utgivelsen av filmen, når den ruller rundt neste år.

I 28 Days Later fikk Cillian Murphy sitt gjennombrudd som et sykkelbud som våkner opp fra koma og oppdager at et zombievirus har tatt over Storbritannia. Han kom ikke tilbake til oppfølgeren, men har uttrykt sin forventning om å komme tilbake i denne filmen. Sjekk ut traileren nedenfor for zombien som fikk alle til å stille spørsmål ved Jims skjebne.