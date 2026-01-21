Ubisoft kansellerer Prince of Persia: The Sands of Time Remake og 5 andre spill

HQ

Som alltid med rykter må man ta dem med en klype salt eller huske på at de noen ganger er fra et annet punkt i utviklingen. Det er det som kan ha skjedd med Prince of Persia: The Sands of Time Remake, som noen kilder hevdet var rundt hjørnet, og nå er offisielt dødt. Kunngjøringen kommer fra pressemeldingen selskapet har delt for noen øyeblikk siden, som også bekrefter kanselleringen av fem andre prosjekter.

Ubisoft sier spesifikt at de har "avviklet 6 spill", og navngir deretter Prince of Persia: The Sands of Time Remake direkte, sammen med fire uannonserte titler (tre nye IP-er) og ett mobilspill.

Til fansenes lettelse bør dette være at den endeløse utviklingen av Beyond Good & Evil 2 vil fortsette inntil videre, og Massive Entertainment bekreftet forleden at The Division 3 også fortsetter til tross for at den kreative sjefen har gått av. Vil den også ryktede nye Rayman bli påvirket? Det er det bare Ubisoft som vet per i dag.

Brevet forklarer at Ubisoft omorganiserer til fem sjangerfokuserte Creative Houses, som hver kombinerer utvikling og publisering, med fullt kreativt og økonomisk eierskap. Målet er "raskere beslutningstaking, sterkere ansvarlighet og en mer spillersentrert struktur". Ubisoft ønsker også å begrense innholdspipelinen for å konsentrere seg om åpne verdenseventyr og GaaS, samtidig som de gjennomfører en aggressiv kostnadsreduksjonspolitikk. Hvordan denne restruktureringen påvirker potensielle oppsigelser, er heller ikke bekreftet.

PoP Remake ble kunngjort tilbake i 2020, og ble deretter startet på nytt etter kraftig kritikk før den fikk fjorårets teaser-trailer (nedenfor), og planla for en utgivelse i 2026 som aldri vil skje.