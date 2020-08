Nei! Halo Infinite dropper ikke Xbox One eller utsettes til 2022

Du ser på Annonser

Når man har fulgt spillverden såpass tett som undertegnede i mange år begynner man å se trender, noe som igjen betyr at enkelte ting er lette å forutse. Dette ble blant annet tilfelle etter at Halo Infinite ble utsatt til 2021. Da var det bare å sette seg ned for å vente på at selverklærte "insidere" og andre oppmerksomhetssyke personer på internett kom med andre tåpelige påstander for å enten hete opp konsollkrigen eller bare skape overskrifter. En av de som selvsagt boblet opp til overflaten var at 343 Industries blant annet utsatte spillet siden de ikke klarte å få spillet til å fungere bra på Xbox One, og derfor både ville kansellere den utgaven og utsette hele lanseringen til 2022. Selvsagt bare tøv, noe vi nå har fått svart på hvitt.

John Junyszek, "Community Manager" hos 343 Industries, ble så lei av tullet at han til slutt bestemte seg for å svare en person på Twitter som lurte på om det var noe sannhet i 2022-ryktene. Junyszek gjorde det veldig enkelt med følgende melding:

"Hei, Eric - vi ser en rekke falske "lekkasjer" der ute, så vær så snill å ikke tro på alt du leser. Det er ingen planer om å endre 2021-lanseringen vår eller hvilke enheter og plattformer vi vil støtte. Vi lager Halo Infinite så bra det kan på hver enhet/plattform."

Han gjentar altså det jeg har sagt til flere av dere: ikke tro på alt dere leser. Med mindre det er her på Gamereactor selvsagt;)