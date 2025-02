Nei, Hollow Knight: Silksong er ikke kansellert, men det er heller ingen nyheter om utgivelsen

HQ

Det ser ut til at hver gang ordet Silksong dukker opp på internett, blir verden litt galere, men i dette tilfellet er nyheten "ingen nyheter", eller i det minste har ingenting alvorlig kommet frem. I noen timer forsvant Nintendo of America eShop-siden for Hollow Knight: Silksong fra butikken, og mange mennesker tok til sosiale medier og hevdet at spillet så ut til å være kansellert. Ingenting kunne være lenger fra sannheten, dette er helt falskt, og Silksong-siden var snart oppe igjen.

På den annen side tror noen at disse endringene på akkurat denne siden og dette spillet betyr at det snart kan komme en kunngjøring, men Team Cherrys taushet om saken får oss ikke til å tro at dette er en mulighet.

Foreløpig er vi fornøyde med å vite at Hollow Knight: Silksong fortsatt lever og er under utvikling, selv om vi ikke lenger forventer at det vil bli utgitt med samme intensitet som tidligere.