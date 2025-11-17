Nei, Mark Hamill kommer ikke til å være kongen av Hyrule i Zelda-filmen (så vidt vi vet)

HQ

Siden forrige fredag har The Legend of Zelda Movie vært på toppen av verdens trending topics, på grunn av videolekkasjer fra de første dagene på settet, som allerede har bekreftet både kostymedesign og valg av skuespillere som ennå ikke er offisielt avslørt. Dette har fått Nintendo, og spesielt Shigeru Miyamoto, til å ta grep og vise offisielle bilder av filmen, samtidig som de ber om tålmodighet mens innspillingen fortsetter i New Zealand.

Men samtidig har noen ivrige etter oppmerksomhet tatt til nettet for å spre bløff om filmen. Og selv om lekkede bilder er faktainformasjon, er ikke løgner det, og vi er forpliktet til å informere lesere og fans så snart vi oppdager en slik. Det var det som skjedde med en påstått rapport om at Mark Hamill skulle spille kongen av Hyrule i filmen, noe som er kategorisk usant.

Det er en bløff som har vokst seg mer enn anekdotisk, og før den sår tvil eller forvirring, følte vi det nødvendig å avkrefte den. Foreløpig er ikke engang rollebesetningen til Dichen Lachman (som dukker opp i de lekkede videoene) bekreftet, så vi vet ikke om hun vil spille rollen som Impa eller om hun vil være en original karakter i filmen. Inntil videre må vi holde oss til de to eneste rollene som har navn: Benjamin Evan Ainsworth (Link) og Bo Bragason (Zelda).