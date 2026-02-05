Nei, NetEase har ikke totalforbud mot generativ AI i spillene sine

HQ

Det ser ut til at det hver dag trekkes opp klare linjer når det gjelder spillstudioer og AI. Noen holder seg helt unna teknologien, mens andre omfavner den helhjertet, på så mange måter de kan.

Da Eurogamer nylig spurte spilllegenden Suda51 om utbredelsen av AI i spillbransjen, hevdet han at NetEase hadde totalforbudt bruken av generativ AI i spillene sine. Som bekreftet av en talsperson for NetEase til FRVR, viste dette seg imidlertid å være usant.

"Denne historien er ikke sann - vi har til og med en GDC-samtale om AI," sa NetEase-talsmannen. "I spillutvikling har vi alltid hatt en åpen og samarbeidsvillig tilnærming, og vi følger aktivt med på og evaluerer nøye potensialet i banebrytende teknologier som AI. For øyeblikket bruker teamet vårt hovedsakelig kunstig intelligens som et støtteverktøy på spesifikke områder, for eksempel i ansiktsmodelleringssystemet vårt, som gjør det mulig å justere parametere på flere nivåer. Spillerne kan også bruke stemmeinndata til AI-stemmetonegjenkjenning, noe som genererer karakterer i ulike stiler, aldre og etnisiteter - noe som gjør ekte personalisering mulig."

Så det ser faktisk ut til at det brukes ganske mye AI hos NetEase til å være et selskap som tilsynelatende har forbudt det. Hvis du vil høre mer fra Suda51 om hans tanker om spillindustrien, samt noen eksklusive nye detaljer om spillet hans Romeo is a Dead Man, kan du sjekke ut vårt eget intervju med Suda-san nedenfor: