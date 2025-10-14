Nei, Target og Walmart kommer ikke til å slutte å selge Xbox og tilbehør

HQ

I helgen dukket det opp rykter om at de amerikanske detaljhandelsgigantene Target og Walmart ville slutte å selge Xbox-produkter, noe som ville ha vært et stort tilbakeslag. Bakgrunnen for dette er at det tidligere har vært kjent at kjeder spesielt i Europa har gjort dette tidligere, og flere medier har rapportert om saken.

Dette fikk flere amerikanske journalister til å sjekke ut situasjonen, og Destin Legarie skrev:

"Jeg ringte nettopp til min lokale Walmart for å spørre om de avviklet eller trakk Xbox-lageret. De sa: 'I det minste så vidt jeg vet, har jeg ikke hørt noe om å tømme lageret eller noe sånt. Eller om at de er utgått. De sa også at de fortsatt hadde dem på lager."

Microsoft har imidlertid nå kommentert saken i en offisiell uttalelse til Windows Central for å sette en stopper for rykter og spekulasjoner, og sier :

"Target og Walmart, blant andre forhandlere, er fortsatt engasjerte partnere for Xbox-konsoller, tilbehør og spill."

Med tanke på at en ny generasjon Xbox er på vei, som antas å være mer PC-orientert og også bærbar, virker det rimelig å tro at Xbox vil fortsette å være tilgjengelig i butikkene i fremtiden, og forhåpentligvis vil de dukke opp igjen selv i markeder der det for øyeblikket er nesten total stillhet.