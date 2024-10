Nei, Thanos og Døden blir ikke 2024s mest spennende maktpar

HQ

Du ser kanskje fortsatt på Agatha All Along eller venter på at hver episode skal debutere før du ser den i ett strekk når den siste episoden i serien kommer på onsdag. Hvis du er en del av den førstnevnte gruppen, har du kanskje lagt merke til at Death har blitt en nøkkelspiller i serien, en karakter som i Marvel -universet har viktige forbindelser med en annen stor skurk.

I tegneseriene hadde Mad Titan Thanos en spesiell forkjærlighet for figuren Death, en forkjærlighet som kulminerte i hans forsøk på å knuse halve universet. Dette var ikke motivasjonen vi så i Marvel Cinematic Universe Infinity Saga, men likevel har ankomsten av Death i Agatha All Along fått mange fans til å fundere på om vi får se 2024s mest spennende (og dødelige) maktpar danne seg senere denne uken.

Det enkle svaret er at vi ikke vil. I en samtale med Inverse uttalte showrunner Jac Schaeffer: "Thanos er ikke med i serien min, så jeg kan ikke snakke om noen Thanos-forbindelser. Thanos-stans der ute, jeg har ingen svar til dere."

Hva fremtiden bringer for Agatha og Death, får vi vite med sikkerhet om noen dager.