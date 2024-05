Neil Druckmann fra Naughty Dog lovpriser AI

HQ

Mange øyne er rettet mot Naughty Dog og studioets leder Neil Druckmann for å se hva de finner på neste gang. Det er en sterk tro på at det er mer historie igjen i The Last of Us, men Naughty Dog har vært ganske tilbakeholdne med å bekrefte noe som helst.

I en samtale med Sony snakket Druckmann om fremtiden til Naughty Dog og hans høye forhåpninger til studioets neste spill. "Jeg har vært heldig som har fått jobbe med flere drømmeprosjekter og er for tiden spent på et nytt, som kanskje er det mest spennende hittil", sa han.

"Det er en økende forståelse for spill som går på tvers av alle aldersgrupper ... Dette skiftet understrekes av vår satsing på TV med The Last of Us, som jeg håpet ville bygge bro over gapet mellom spillere og ikke-spillere. Seriens suksess har satt søkelyset på gaming og illustrert de rike, oppslukende opplevelsene det gir ... Jeg er spent på hvordan dette nye spillet vil slå an, spesielt etter suksessen til The Last of Us, ettersom det kan omdefinere den vanlige oppfatningen av gaming."

En av måtene Naughty Dog kan ta nye dristige skritt fremover på er ved bruk av kunstig intelligens, noe Druckmann virker svært begeistret for. "AI kommer virkelig til å revolusjonere hvordan innhold blir skapt, selv om det reiser noen etiske spørsmål vi må ta stilling til. Med teknologier som AI og muligheten til å gjøre motion capture hjemmefra reduserer vi både kostnadene og de tekniske hindringene, noe som åpner døren for oss til å ta på oss mer eventyrlystne prosjekter og flytte grensene for historiefortelling i spill."

"Med kunstig intelligens kan vi skape nyanserte dialoger og karakterer, noe som utvider de kreative mulighetene. Det er imidlertid avgjørende å styre disse verktøyene nøyaktig for å oppnå de tiltenkte resultatene," sier han.

AI ser ut til å kunne effektivisere en del arbeid innen spillutvikling, men vi får bare håpe at det på sikt ikke fører til at talentfulle mennesker mister levebrødet sitt fordi en maskin angivelig kan skrive nyansert dialog.

