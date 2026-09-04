Neil Druckmann gir en forsmak på mer fra *The Last of Us*: «Det er et par prosjekter på gang

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Neil Druckmann, studiosjef hos Naughty Dog og medskaper av The Last of Us, vil at vi skal vite at studioet ikke er ferdig med serien ennå. Til tross for at det ikke har blitt avslørt et nytt spill på over seks år, og at Naughty Dog har rettet blikket mot stjernene med sitt intergalaktiske spill, holder Druckmann fast ved at det er prosjekter på gang.

I et intervju med The Washington Post om tilstanden til moderne manusforfatting i videospill, la Druckmann til noen ord om at selv om TV-serien «The Last of Us» kanskje avsluttes med den tredje sesongen, er det mer å komme fra spillene i serien. «Det er viktig for oss å påpeke at Naughty Dog, som skaperen av spillene, fortsatt er forvalter av denne IP-en, og selv om dette kanskje er slutten på denne tilpasningen, er vi ikke ferdige med The Last of Us. Det er et par prosjekter på gang som jeg, når tiden er inne, gleder meg veldig til å snakke om,» sa han.

Akkurat nå er fokuset rettet mot det nevnte «Intergalactic: The Heretic Prophet». Det er håp om at spillet kan få en lanseringsdato i 2027, men ingenting er bekreftet på tidspunktet for skrivingen. Selv om dette rykte skulle vise seg å være sant, vil det sannsynligvis fortsatt gå flere år før vi får se hva som blir det neste for «The Last of Us».