Neil Druckmann: "Ikke sats på at det blir mer av Last of Us"

HQ

Naughty Dog-sjef Neil Druckmann har flere ganger nevnt et tredje spill i The Last of Us-serien. Selv om det ikke har kommet noen offisielle kunngjøringer, sa han så sent som i fjor at "det føles som om det sannsynligvis er ett kapittel til i denne historien".

Men ... av en eller annen ukjent grunn ser Druckmann ut til å ha kommet på andre tanker. I et intervju med Variety antyder han i stedet at vi ikke bør være sikre på at det kommer en oppfølger, og på spørsmål om en tredje del, svarte han :

"Det eneste jeg vil si er vel at vi ikke bør satse på at det blir mer av Last of Us. Dette kan være slutten."

Hva som er grunnen til denne holdningsendringen kan vi bare spekulere i, men kanskje den ofte kritiserte kunngjøringen i desember av Intergalactic: The Heretic Prophet har fått Druckmann til å miste litt av entusiasmen? Uansett trenger vi ikke vente mye lenger på mer The Last of Us, ettersom TV-serien vender tilbake til Max den 13. april for en andre sesong.

Hva tror du er grunnen til at Druckmann plutselig virker mindre interessert i å fortsette spillserien?