Neil Druckmann: "Jeg mener Joel hadde rett" i å redde Ellie

La oss starte med å si at det vil være spoilere fra det første The Last of Us her, så hvis du ikke har spilt det eller sett den første sesongen av TV-serien, men har tenkt å gjøre det, les noe annet i stedet.

Når det er sagt, har det vært mye snakk om hvorvidt det var riktig av Joel å redde Ellie, selv om et team av Firefly-forskere ønsket å bruke hennes unike kropp til å utvikle en vaksine som kunne redde menneskeheten fra cordyceps. Joels trekk gjorde at Ellie overlevde, men det resulterte ikke i en kur for millioner av mennesker i en ødelagt verden.

En person som helt klart er på Joels side, er serieskaperen Neil Druckmann. I et IGN-intervju glir emnet inn på nettopp det, og han sier :

"Jeg tror Joel hadde rett. Hvis jeg var i Joels situasjon, håper jeg at jeg ville vært i stand til å gjøre det han gjorde for å redde datteren min."

Seriens skaper Craig Mazin var også til stede under intervjuet, og han uttrykte også sin støtte til Joels beslutning:

"Det er så interessant, for jeg tror at hvis jeg var i Joels situasjon, ville jeg sannsynligvis ha gjort det samme som ham. Men jeg liker å tro at jeg ikke ville gjort det."

Selv om disse to herrene nå har tatt bladet fra munnen, antar vi at debatten fortsatt vil rase. Hva synes du om den?