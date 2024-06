Neil Druckmann: Naughty Dog "vil ikke være 'The Last of Us'-studio for alltid"

HQ

Naughty DogNaughty Dog, så berømt og anerkjent som spillutviklingsstudioet er, har blitt kjent som litt av en one-trick pony i det siste, dedikert til The Last of Us og Uncharted. Helt siden 2013 har Naughty Dog debutert med The Last of Us, Uncharted 4: A Thief's End, Uncharted: The Lost Legacy, The Last of Us: Part II, og deretter en rekke forskjellige remasters og remakes i The Last of Us og Uncharted franchisene. I tillegg har det kommet en The Last of Us TV-serie og en Uncharted film.

Uten noe offisielt tegn på hva fremtiden kan bringe for utviklerens neste spill, men forventninger om at The Last of Us: Part III skal være på kortene på et tidspunkt, og med alle øyne på en andre sesong av The Last of Us, kan du være bekymret for at Naughty Dog blir bare et TLOU-studio. Studio leder og kreativ direktør Neil Druckmann ønsker å bekrefte at det ikke vil være tilfelle.

I en samtale med LA Times (i et faktisk intervju, ikke et oppdiktet fra Sony...), uttalte Druckmann: "Jeg lover dere at vi ikke vil være 'The Last of Us'-studioet for alltid."

Druckmann fortsatte med å love at "flere enkeltspillerprosjekter" er under utvikling i selskapet, og at de vil "ha en slags filosofisk kjerne som alt kommer til å dreie seg om og mates inn i."

Hva vil du gjerne se Naughty Dog jobbe med som det neste?