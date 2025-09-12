Neil Druckmann om Intergalactic: The Heretic Prophet: Det er "det mest ambisiøse spillet vi noensinne har laget"

HQ

Det er mange år siden Naughty Dog ga ut et faktisk nytt spill, ettersom de siste årene har vært definert av remakes, remasters og nyutgivelser. Den neste tittelen som er planlagt for utvikleren er Intergalactic: The Heretic Prophet, et spill som er i aktiv utvikling, men som vi fortsatt ikke vet når vi kan forvente kommer.

Nå har Naughty Dog -sjefen Neil Druckmann kommentert spillet i et intervju med Variety, og avslørt noen ekstra smakebiter om hva vi kan forvente oss av det.

"Jeg kan fortelle deg at vi er midt i det. Vi lager det, vi spiller det. Vi fyrer på alle sylindere," sa Druckmann. "Jeg har sagt dette før, men jeg mener det virkelig, jeg føler det virkelig akkurat nå: Det er det mest ambisiøse spillet vi noensinne har laget. Det er det mest omfattende spillet vi noensinne har laget, og kanskje det dyreste når vi er ferdige med det."

Druckmann forklarer også at det vil by på en evolusjon i gameplay og at "vi har blitt enda mer ambisiøse" enn Uncharted og The Last of Us.

Han legger også til litt om når vi kan forvente å se mer fra spillet, og bemerker: "Jeg er så ivrig etter å vise det og snakke om det fordi traileren vi viste ikke engang skraper i overflaten av hva dette spillet faktisk er. Men når du annonserer et spill som dette, spesielt når det er en ny IP, spesielt når det kommer fra Naughty Dog, må du koordinere med markedsføring, med PR, med en haug med mennesker. Så det ville være dumt av meg å si når vi kommer til å vise noe akkurat nå."

Ellers legger Druckmann til at etter filmatiseringer av både Uncharted og The Last of Us, er de åpne for å levere en filmatisering av Intergalactic også, men at "dette må være et fantastisk videospill først, og hvis det skjer og vi har det rette partnerskapet, ville disse mulighetene være flotte."

Til slutt avslutter han med å forklare at det at Intergalactic er en ny IP, ikke betyr at Naughty Dogs neste spill etter at det kommer, også vil være en ny IP. Druckmann skisserer: "Jeg er sikker på at hvis "Intergalactic" er vellykket, vil du se det igjen. Om det blir vårt neste spill rett etter det, kan jeg ikke si, og jeg lar den døren stå åpen. Ikke for å være hemmelighetsfull på akkurat dette spørsmålet, men vi vil se hva vi føler når vi er ferdige med det og se på alternativene som ligger foran oss, for vi har noen andre ideer som vi også vil utforske."