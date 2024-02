Neil Druckmann tror ikke han har mange store spill igjen i seg.

HQ

Det virker som om Neil Druckmann, spillregissøren bak The Last of Us, begynner å dra på årene. I en samtale med artisten Logic i podcasten Logically Speaking avslørte Druckmann nylig at han kanskje ikke har så mange spill igjen i seg.

I videoen nedenfor, rundt 49-minuttersmerket, forklarer Druckmann at han ikke orker å holde på med dette for alltid. "Jeg ser ikke for meg at jeg skal gjøre dette for alltid i denne skalaen", sier han. "Det er mye, og det krever mye av deg. Det er veldig stressende å lede så mange mennesker i flere studioer over hele verden."

"Jeg kunne godt tenke meg å gå over til noe mer lavmælt som fortsatt gir meg utløp for kreativiteten. Men jeg har begynt å tenke på hvor mange flere av disse spillene jeg har i meg, og det er ikke så mange."

Cory Barlog, regissøren av God of War-spillet fra 2018, ser ut til å ha det på samme måte. "Big same, brother", skrev han på Twitter/X.

Hva synes du om Druckmanns uttalelser?