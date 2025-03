Neil Druckmann vil ta tak i religion og tro med Intergalactic: The Heretic Prophet

HQ

Neil Druckmann ser kanskje frem til neste måneds premiere på The Last of Us sesong 2 på HBO akkurat nå, men når det gjelder spill, har han Intergalactic: The Heretic Prophet på tidslinjen, som lover å være starten på en ny franchise for Naughty Dog.

I en samtale med zombieentusiasten Alex Garland fra 28 Years Later snakket Druckmann litt om temaene han håper å inkludere i sitt nyeste spill. "Med The Last of Us 2 tok vi visse kreative avgjørelser som fikk oss til å hate det. Mange elsker det, men mange hater det spillet," begynte han.

"Spøken er at, vet du hva, la oss gjøre noe som folk ikke vil bry seg like mye om. La oss lage et spill om tro og religion," fortsatte han. Verdenen i Intergalactic: The Heretic Prophet utspiller seg 2000 år frem i tid, og planeten vi skal spille på har vært forlatt i rundt 600 år. Religionen og kulturen er fortsatt et mysterium, men for å unnslippe må vi finne ut av det hele.

"Denne nye religionen blir ganske fremtredende, og så bruker vi mange år på å bygge opp denne religionen, fra den opprinnelige profeten og hele veien [til] hvordan den blir endret og noen ganger forvansket og utvikler seg i løpet av alle disse årene", forklarer Druckmann.

Noe annet han håper å takle i dette spillet, er følelsen av isolasjon og ensomhet. Du har ingen venner som kan hjelpe deg på Intergalactic: The Heretic Prophet, og derfor er det opp til deg selv å finne veien bort fra planeten.