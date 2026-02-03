Neil Gaiman benekter påstander om seksuelle overgrep og kaller anklagene en "svertekampanje"

HQ

Forfatteren Neil Gaiman har offentlig adressert de mange anklagene om seksuelle overgrep mot ham, og kaller dem "helt og holdent usanne" og hevder at han er målet for en "smittekampanje". Den 65 år gamle forfatteren, kjent for verk som American Gods, kom med uttalelsen på sin Facebook-side mandag kveld, nesten ett år etter at anklagene først dukket opp.

Ni kvinner har anklaget Gaiman for seksuelle overgrep, deriblant Scarlett Pavlovich, den tidligere barnepiken til Gaiman og hans kone, Amanda Palmer. Paret, som har en felles sønn, ligger for tiden i skilsmisse. Gaiman har gjentatte ganger benektet påstandene, og hevder at e-poster, tekstmeldinger og videobevis motsier anklagene.

Neil Gaiman // Shutterstock

I sin uttalelse kritiserte Gaiman hvordan påstandene ble rapportert, og sa at de ble "spredt og forsterket av folk som er mer interessert i opprør og å få klikk enn sannheten." Han la til at han hadde håpet at journalistene ville vurdere bevisene fullt ut, men at han var "astonished" over det han beskrev som ekkokammerrapportering som ignorerte eller avviste viktige fakta.

Beskyldningene har påvirket Gaiman profesjonelt, og Dark Horse har droppet ham som utgiver, mens DC Comics har utsatt en planlagt nyutgivelse av Sandman. En sceneadaptasjon av Coraline ble også avlyst i fjor. Til tross for kontroversene sa Gaiman at han har begynt å skrive igjen og er nær ved å fullføre en ny roman, og han takket fansen for deres fortsatte støtte og tro på hans uskyld...

Les mer: Dave McKean om anklagene om seksuelle overgrep mot Neil Gaiman.