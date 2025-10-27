Neil Newbon blir med i Starfinder: Afterlight som Preach

HQ

Epictellers Entertainment, utviklerne av det kommende Starfinder: Afterlight, har i dag kunngjort et bemerkelsesverdig tillegg til deres liste over stemmeskuespillere for hovedpersonene i dette cRPG, inspirert av reglene til Starfinder og Pathfinder bord-RPG, og som vi kunne snakke om i lang tid personlig med utviklerne på den nylige BCN Game Fest i et intervju du kan se nedenfor, sammen med høydepunkter om hva du kan forvente av spillet.

Neil Newbon, britisk stemmeskuespiller og kjent for sine roller i Resident Evil Village, Dead Take og, selvfølgelig, for å gi liv til Astarion i Baldur's Gate III, slutter seg til rollebesetningen som Preach, en av hovedpersonens eventyrere. Det var et naturlig steg for Newbon å bli involvert i Starfinder: Afterlight som stemmeskuespiller, ettersom han tidligere ble bekreftet å jobbe med tittelen som stemmestyring.

Preachs karakterbeskrivelse lyder: "Preach (Class: Mystic) er en Shirren som er dedikert til å veilede og beskytte "The Golden Anointed", en profetert mirakellarve fra Hylax, som følger med ham på dette eventyret. Newbon vil gi karakteren en særegen personlighet og gi liv til denne vismannen som følger sin egen vei for å bli en berømt yppersteprest. Hvorvidt (eller hvordan) Preach oppfyller sin skjebne, vil avhenge av spillerens valg og hvordan han møter utfordringene han møter i galaksen."

Hovedrollebesetningen på Starfinder: Afterlight ser foreløpig slik ut :

Mer enn 10 000 støttespillere har allerede støttet Kickstarter-kampanjen Starfinder: Afterlight, noe som har hjulpet den til å passere 550 000 euro, og som vil forbli aktiv til 6. november.