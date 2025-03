Neil Newbon står i spissen for en ny bevegelse for anerkjennelse av interessenter i videospillbransjen: Pixel Pack

HQ

Det har aldri vært en enkel jobb å være skuespiller, men de siste årene har vært spesielt vanskelige for de som jobber i bransjen, særlig fordi de har måttet bruke mye tid på å forsvare selve eksistensen av arbeidet sitt i møte med de store selskapenes planer om å bruke kunstig intelligens til å erstatte dem på skjermen, enten det er i film eller dataspill.

I filmbransjen organiserte fagforeningen SAG-AFTRA en streik blant manusforfattere og skuespillere som holdt Hollywood i sjakk i mange måneder, og som senere ble utvidet til å omfatte dataspillskuespillere. Det ser imidlertid ut til at forhandlingene i denne bransjen ikke har gått like glatt som i filmproduksjonsselskapene. Derfor har veteranen, regissøren og produsenten Neil Newbon (Game Awards-vinner og BAFTA-nominert for sin rolle som Astarion i Baldur's Gate III) nå grunnlagt Pixel Pack, en organisasjon av dataspillskuespillere som skal fremme og beskytte arbeidet deres som en samlet front.

Formålet er ikke akkurat det samme som en fagforening som SAG-AFTRA, men en mer medievennlig posisjon (som disse skuespillerne har gjort seg fortjent til gjennom talentet sitt og rollene de har husket) for å fremme sin rolle i møte med bruken av kunstig intelligens.

Ifølge Entertaiment Weekly har Newbon fått støtte fra prominente skikkelser som Troy Baker (Indiana Jones and the Great Circle), Abubakar Salim (Bayek i Assassin's Creed), Sam Lake (som i tillegg til sine skuespillerroller er kreativ direktør for Remedy Entertainment), Alix Wilton Regan (den "kvinnelige inkvisitoren" i Dragon Age: Inquisition), performance-capture-artisten Andi Norris (Donna Benviento i Resident Evil Village), Anjali Bhimani (Symmetra i Overwatch, Rampart i Apex Legends), Ben Starr (Clive i Final Fantasy XVI), Bryan Dechart (Connor i Detroit: Become Human), Fred Tatasciore (Bane i Batman: Arkham Shadow), Maggie Robertson (Lady Dimitrescu i Resident Evil Village, Orin the Red i Baldur's Gate 3), Matthew Mercer (Leon S. Kennedy i Resident Evil 6, Vincent Valentine i Final Fantasy VII Rebirth), Melina Juergens (nybakt Game Award-vinner for Senua's Saga: Hellblade II), Melanie Liburd (Saga Anderson i Alan Wake II), Nick Apostolides (Leon i Resident Evil 2 og 4), Roger Clark (Arthur Morgan i Red Dead Redemption II), Yuri Lowenthal (Peter Parker i Marvel's Spider-Man, Ace Ruele (en av grunnleggerne av Creature Bionics), David Menkin (Luke Skywalker fra Lego Star Wars, Dag Nithisson i Assassin's Creed: Valhalla), Devora Wilde (Lae'zel i Baldur's Gate 3), Díana Bermudez (Vokteren i Baldur's Gate 3), Doug Cockle (Geralt i The Witcher), BAFTA-vinneren Jane Perry (Diana Burnwood i Hitman, Selene i Returnal), Jennifer English (Shadowheart i Baldur's Gate 3, Lantenna i Elden Ring), Jennifer Hale (Commander Shepard i Mass Effect, Rivet i Ratched and Clank: Rift Apart), Joseph Balderrama (Cody i It Takes Two), Luisa Guerreiro (Caroline Scott-Kenway i Assassin's Creed IV: Black Flag), og BAFTA-nominerte Samantha Béart (Karlach i Baldur's Gate 3).

Hva synes du om Pixel Pack-initiativet?