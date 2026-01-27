Neil Young gir Grønland tilgang til musikken sin, og trekker katalogen fra Amazon på grunn av Trump

HQ

Singer-songwriteren Neil Young har tilbudt befolkningen på Grønland gratis tilgang til musikken og dokumentararkivet sitt i et år, i en gest han sa var ment å " lindre noe av det uberettigede stresset og truslene" de har blitt utsatt for i forbindelse med USAs president Donald Trumps strid om det arktiske territoriet.

I Youngs uttalelse på nettsiden sin ble det lagt vekt på fred og støtte: "All musikken jeg har laget i løpet av de siste 62 årene, er din å høre. Du kan fornye den gratis så lenge du er på Grønland. Vi håper at andre organisasjoner vil følge vårt eksempel."

Neil Young // Shutterstock

Utspillet kommer etter at Trump den 22. januar besluttet å trekke seg fra kravet om "rett, eiendomsrett og eierskap" til Grønland og å trekke tilbake truslene om tolltariffer mot flere europeiske land etter at NATO-allierte hadde utplassert tropper som svar på Trumps trussel om å innta territoriet med makt.

I en beslektet handling kunngjorde Young at han trekker musikken sin fra Amazon Music, med henvisning til administrerende direktør Jeff Bezos' støtte til Trump og administrasjonens innvandringspolitikk. Han oppfordret lytterne til å kjøpe fysiske album eller bruke alternative digitale plattformer for å strømme musikken hans, og bemerket at beslutningen "dessverre kan være skadelig for plateselskapet mitt på kort sikt", men at den gjenspeiler budskapet han ønsker å sende.

Young har tidligere protestert mot store strømmeplattformer på grunn av desinformasjon, blant annet fjernet han katalogen sin fra Spotify i 2022 på grunn av Joe Rogans podcast, selv om han senere kom tilbake til tjenesten. Han kritiserte nylig ICE-aksjonene i Minneapolis og fortsetter å uttrykke motstand mot Trumps politikk...