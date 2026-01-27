Gamereactor

Neil Young gir Grønland tilgang til musikken sin, og trekker katalogen fra Amazon på grunn av Trump

Singer-songwriteren Neil Young har tilbudt befolkningen på Grønland gratis tilgang til musikken og dokumentararkivet hans i ett år.

HQ

Singer-songwriteren Neil Young har tilbudt befolkningen på Grønland gratis tilgang til musikken og dokumentararkivet sitt i et år, i en gest han sa var ment å " lindre noe av det uberettigede stresset og truslene" de har blitt utsatt for i forbindelse med USAs president Donald Trumps strid om det arktiske territoriet.

I Youngs uttalelse på nettsiden sin ble det lagt vekt på fred og støtte: "All musikken jeg har laget i løpet av de siste 62 årene, er din å høre. Du kan fornye den gratis så lenge du er på Grønland. Vi håper at andre organisasjoner vil følge vårt eksempel."

Neil Young gir Grønland tilgang til musikken sin, og trekker katalogen fra Amazon på grunn av Trump
Neil Young // Shutterstock

Utspillet kommer etter at Trump den 22. januar besluttet å trekke seg fra kravet om "rett, eiendomsrett og eierskap" til Grønland og å trekke tilbake truslene om tolltariffer mot flere europeiske land etter at NATO-allierte hadde utplassert tropper som svar på Trumps trussel om å innta territoriet med makt.

I en beslektet handling kunngjorde Young at han trekker musikken sin fra Amazon Music, med henvisning til administrerende direktør Jeff Bezos' støtte til Trump og administrasjonens innvandringspolitikk. Han oppfordret lytterne til å kjøpe fysiske album eller bruke alternative digitale plattformer for å strømme musikken hans, og bemerket at beslutningen "dessverre kan være skadelig for plateselskapet mitt på kort sikt", men at den gjenspeiler budskapet han ønsker å sende.

Young har tidligere protestert mot store strømmeplattformer på grunn av desinformasjon, blant annet fjernet han katalogen sin fra Spotify i 2022 på grunn av Joe Rogans podcast, selv om han senere kom tilbake til tjenesten. Han kritiserte nylig ICE-aksjonene i Minneapolis og fortsetter å uttrykke motstand mot Trumps politikk...

