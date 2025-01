Neil Young trekker seg fra Glastonbury og hevder at festivalen er "under selskapskontroll"

HQ

Et av navnene som skulle dukke opp på musikkfestivalen Glastonbury til sommeren har bestemt seg for å trekke seg og ikke lenger delta. Nærmere bestemt er det Neil Young som har bestemt seg for å forlate det store showet, alt på grunn av at festivalen nå angivelig er "under corporate control".

Dette skriver Young i et innlegg på nettsiden sin, der han spesifikt hevder dette: "The Chrome Hearts og jeg gledet oss til å spille på Glastonbury, en av mine favorittkonserter utendørs. Vi ble fortalt at BBC nå var en partner i Glastonbury og ville at vi skulle gjøre mange ting på en måte vi ikke var interessert i. Det virker som om Glastonbury nå er under selskapskontroll, og det er ikke slik jeg husker det."

Young fortsetter: "Vi kommer ikke til å spille på Glastonbury på denne turneen, fordi det er en corporate turn-off, og ikke for meg slik det pleide å være."

Spørsmålet er om noen andre artister nå vil følge etter, eller om Young står alene i denne aksjonen.

