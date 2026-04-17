Neo Geo AES+ er ekte

HQ

Vi kunne nesten ikke tro det selv da vi nylig rapporterte at en ny amerikansk aldersmerking fra ESRB så ut til å avsløre et format kalt Neo Geo AES+, men som vi alle vet, finnes det ikke noe slikt. Vi lovte å følge opp når vi visste mer ... og det er akkurat det vi gjør nå.

Alt vi skrev om den gangen viste seg å være sant. Neo Geo AES+ er faktisk på vei for å feire konsollens 35-årsjubileum, og Plaion står for lanseringen, og vi overdriver ikke når vi sier at dette er en av de mest sexy retrokonsollene gjennom tidene. Det er et system som ser nøyaktig ut som originalen, men med moderne tilkoblingsmuligheter som HDMI (i tillegg til AV-utgangen for CRT-skjermer, som også er inkludert). Pressemeldingen sier :

"Den nye maskinvaren leveres komplett med HDMI-utgang med lav latenstid, slik at spillene endelig kan nytes i krystallklar HD, med oppløsninger på opptil 1080p. BIOS på skjermen og DIP-brytere på undersiden av konsollen gjør det mulig å bytte region og språk umiddelbart, overklokke maskinvaren eller velge forskjellige skjermmoduser, og konsollen har nå lavt strømforbruk samt permanent lagring av spillernes highscore for hvert spill."

Konsollen er fullt bakoverkompatibel med originale Neo Geo-kassetter, men det er også annonsert en samling med ti klassiske spill (med flere utgivelser lovet i fremtiden), komplett med emballasje og manualer som vil bli solgt separat, noe som er et flott utvalg for å komme i gang med dette legendariske formatet. Det er heller ingen emulering involvert; i stedet drives konsollen av nydesignede ASIC-brikker basert på den originale maskinvaren.

Her er den komplette listen over spill i den første bølgen:



Metal Slug



The King of Fighters 2002



Garou: Mark of the Wolves



Big Tournament Golf



Shock Troopers



Samurai Shodown V Special



Pulstar



Twinkle Star Sprites



Magician Lord



Over Top



Plaions kommersielle direktør Ben Jones hadde følgende å si om denne nye maskinvaren :

"Neo Geo er fortsatt uovertruffen i øynene til arkadeentusiaster som aldri var tilbøyelige til å akseptere noe mindre enn den autentiske arkadeopplevelsen. I 35 år har SNKs maskinvare fortsatt å forbløffe spillere med systemets spillsamling som inkluderer et vell av flotte titler, som på en eller annen måte bare blir bedre med alderen og forblir tidløse klassikere den dag i dag. Vi gleder oss stort til å gjenintrodusere dette legendariske systemet for moderne spillere, på en måte som nekter å gå på akkord med integriteten til den originale maskinvaren og samleropplevelsen, og som nå er priset på et nivå som alle spillere endelig har råd til. Vi ser frem til å avsløre flere nyheter i løpet av året, og gleder oss til at spillerne skal få oppleve 100Mega Shock på nytt, slik bare Neo Geo kan tilby."

Kort sagt - en drøm for samlere (og noe vi ærlig talt håper vil inspirere både Nintendo og Sega til å gjøre noe lignende), og det vil inkludere både klassiske arkade-joysticks og kontrollere med originalt design. Sjekk ut presentasjonen i videoen nedenfor.

HQ

Akkurat når du trodde det ikke kunne bli bedre, kan vi også annonsere at en hvit jubileumsutgave lanseres for de ekte entusiastene. Den kommer med en hvit arkade-joystick og en hvit kopi av Metal Slug, alt i et begrenset opplag av akkurat den typen som sannsynligvis vil la deg finansiere et bilkjøp hvis du selger den om noen år.

Neo Geo AES+ lanseres 12. november for £179,99 / €199,99, og det vil også være en Ultimate Edition tilgjengelig som inkluderer alt som er oppført ovenfor pluss noen ekstra godbiter for £799 / €899. Her er alt du får for pengene :