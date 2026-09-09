Neo Geo AES+ utsatt med nesten et år

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Når man tenker over det, er det faktisk en hyggelig historie. Tilbake i april ble Neo Geo AES+ annonsert, en ny versjon av den ikoniske Neo Geo AES, komplett med en HDMI-port og et utvalg av spill fra det enorme biblioteket. Tanken var at du skulle kunne spille både klassikere og nyutgitte titler, slik at du kunne nyte arkadespill på den jevneste og mest autentiske måten hjemme.

Planen var at den skulle lanseres i november, men nå har SNK og Plaion ombestemt seg. Det viste seg tidlig at enheten var langt mer populær enn de hadde forventet, og dette har nå ført til en betydelig forsinkelse. I stedet for november er lanseringsdatoen nå september 2027, og de skrev på Instagram:

Vi vet at mange av dere har gledet dere til å motta deres NEOGEO AES+ i år. Vi beklager å måtte meddele at den verdensomspennende lanseringen nå vil finne sted 16. september 2027.

«Responsen på NEOGEO AES+ har vært enestående, men globale begrensninger i komponenttilgangen gjør at vi rett og slett ikke kan produsere nok enheter til å gjennomføre den verdensomspennende lanseringen som vårt fellesskap fortjener.

«I stedet for å lansere med svært begrenset tilgjengelighet, bruker vi den ekstra tiden til å utvide produksjonen, sikre de komponentene vi trenger og investere i en enda større fremtid for NEOGEO AES+. Hvis du allerede har forhåndsbestilt, er bestillingen din sikret og beholder sin prioriterte plass. Det blir ingen prisøkning, og du trenger ikke å gjøre noe.»

Likevel ønsker de å kompensere lojale fans og støttespillere og avslutter med:

«Hver konsoll som sendes ut fra vår første produksjonsserie vil også inkludere en Founding Supporter-bonus, som vår måte å takke dere for tålmodigheten og støtten på.

«Vi vet at dette er en betydelig forsinkelse, og vi beklager oppriktig. Takk for at dere holder ut med oss.»

Med andre ord må vi bare fortsette å vente. På den annen side har Neo Geo AES vært en retroklassiker i over 25 år, så om det blir et år tidligere eller senere, bør det ikke utgjøre noen stor forskjell. Nå får vi krysse fingrene for at Nintendo og Sega tar dette til seg og gir Super Nintendo og Mega Drive samme behandling.