NEO: The World Ends With You har blitt sluppet for tidlig så pass opp for spoilere

NEO: The World Ends With You lanseres offisielt den 27. juli, men allerede nå har spillere som har forhåndsbestilt via Square Enix sin nettbutikk fått nedlastningskoder. Kodene fra den amerikanske nettbutikken var ment å inneholde forhåndsbestillingsbonuser, men inneholder i stedet det fulle spillet, så pass opp for spoilere om du har planer om å spille det selv. Spillet, som er en oppfølger til Nintendo DS-spillet The World Ends With You fra 2007, slippes til PlayStation 4 og Switch neste uke og PC senere i år.