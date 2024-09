Neon Blood bekrefter utgivelsesdato og begrenset fysisk utgave til PS5 og Switch

HQ

Neon Blood, et lovende rollespill som utspiller seg i en neo-noir cyberpunk-by i år 2053, med turbaserte kamper og vakker grafikk som blander 2D-sprites i 3D-verdener, får en begrenset utgave 26. november, samme dag som det lanseres på digitale butikkfronter for PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch og Steam.

Den fysiske utgaven kommer imidlertid bare til PS5 og Nintendo Switch. Den kommer med et spesielt metallisert etui, en kunstbok, digitalt lydspor og en guide over byen.

Meridiem Games vil utgi de fysiske utgavene av spillet, bekreftet for utgivelse samme dato som de digitale versjonene av Astrolabe Games. Det Madrid-baserte spillutviklingsstudioet ChaoticBrain Studios avslørte utgivelsesdatoen like etter at spillet ble vist på Indie Dev Day i Barcelona forrige helg.

Neon Blood I hovedrollen i spillet finner vi Axel McCoin, en detektiv som skal lede en revolusjon mot de sosiale forskjellene mellom Bright City og Blind City, de to siste gjenværende byene på jorden. En fantastisk historie med sosiale kommentarer vil gi næring til et RPG med vekt på strategi samt noen Quick Time Events i kampene.

Neon Blood Bright City lanseres 26. november på PlayStation, Xbox, Nintendo Switch og PC. Samme dag kan du se etter den fysiske Limited Edition, kun på PS5 og Switch.