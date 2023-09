Neon Blood er et slående retro-noir-rollespill inspirert av Blade Runner og Octopath Traveler.

På IndieDevDay 2023 i Barcelona gikk vi gjennom mer enn 100 indieprosjekter og plukket ut 20 av dem til et Gamereactor-intervju. Neon Blood var ganske opplagt.

"Det var som en remiks av ting vi liker og elsker", sier teknisk direktør Alejandro Chipelo. "Vi har latt oss inspirere av Blade Runner når det gjelder miljøene, og så er det spesielt ett spill, Octopath Traveler, utviklet av Square Enix, som er en god blanding av 2D-pikselkarakterer og 3D-miljøer, og vi elsker rollespill."

"I begynnelsen var det litt prøving og feiling", tilføyer pikselkunstneren Roi Turregui om den unike grafikken, "for i begynnelsen var det litt vanskelig å blande disse 3D-miljøene med 2D-pikselgrafikken. Den første iterasjonen av Neon Blood var helt annerledes, med smpler-karakterer og veldig lav poly, med færre piksler for karakterer og så videre, og så prøvde vi å nyte turen og å ta stilen vår med pikselerte teksturer for 3D-miljøene (...) Jeg ble med senere, ikke fra begynnelsen av, og da jeg kom inn tenkte jeg at vi må desaturere alt fordi vi har noen flotte shaders som får lysene til å reflektere, så vi trenger ikke de fargene, vi trenger noe mer noir, mørkere, med en slags kunstanimasjon."

"Det er en modus i spillet som er veldig morsom, og det er detektivmodusen", forklarer til slutt Daniel Pérez, narrativ regissør, om historien til hovedpersonen Axel McCoy, "som hjelper deg med å følge noen ledetråder, og jeg synes det mest interessante i spillet er at du må følge ledetråder, og når du går videre i spillet blir du konfrontert med kamper, nye figurer og fiender, men det viktigste du må gjøre er å etterforske. Du begynner som en vanlig politimann, en vanlig detektiv, og etter hvert som historien skrider frem, ender du opp med å bli en sentral del av en revolusjon som har som mål å ødelegge grunnlaget for denne cyberpunk- og noir-estetikken. Vi har to byer, en veldig luksuriøs og en veldig fattig..."

