HQ

Året er 2055, og et cyberpunk-preget, knust, neonbelyst og kaotisk New York er i stor grad kontrollert av fem forskjellige mafiafamilier. De gangstertilknyttede leiemorderne (medlemmer av den italienske klanen The Family) Angelo Morano og Mariana Vitti får i oppdrag å reise fra slummen i Bronx via Brooklyn helt til Manhattan og drepe alle som står i veien for dem. Vi får aldri vite hvem de er, hvorfor eller hvordan konflikten oppsto, og det er like greit. Neon Inferno handler neppe om en dyp historie, minneverdige karakterer eller nyansert historiefortelling. Det handler mer om å skyte, ofte og konstant, skyte alt som beveger seg (og mer til).

Etter min mening er det vanskelig å finne et mer attraktivt spill akkurat nå. Uavhengig av plattform eller sjanger.

Åttemannsstudioet Zenovia slapp sitt debutspill høsten 2021, og det var på mange måter en sjarmerende vellykket Contra -klone dynket i lekre piksler. Steel Assault demonstrerte med all tydelighet studioets evne til sideskrollende retroaction, og nå som Neon Inferno endelig har kommet, har Zenovia nok en gang tatt en titt på et par gamle klassikere, smeltet sammen ideer fra dem og satt sammen en koselig, lekre retroopplevelse med noen moderne små detaljer.

Neon Inferno er i utgangspunktet en blanding mellom sideskrollende 2D-action som i Contra og arkadeaction fra for eksempel Wild Hund eller Mega Drive -spillet Dick Tracy. Du skyter som regel til venstre eller høyre, men noen ganger blir du bedt om å skyte rett inn i skjermen, og noen ganger begge deler samtidig, noe som, akkurat som i Dick Tracy, gjør at det er litt dybde i 2D-kunsten og fremfor alt bedre variasjon enn i for eksempel Metal Slug eller Eswat. Spillmekanikken er superenkel med noen få knapper som du må lære deg funksjonen til, men de vanskeligste øyeblikkene å mestre er når fiendenes kuleregn fyller skjermen og tvinger deg til å hoppe, dukke og til og med skyte ned fiendenes innkommende kuler med dine egne. Det er verken nyskapende eller originalt, men snarere (som nevnt) lånt direkte fra Contra og Wild Guns, men det fungerer veldig bra, og med tanke på at hele Neon Inferno kan spilles med en venn, føles det aldri ensidig eller flatt. Snarere tvert imot, faktisk.

Dette er en annonse:

Sjefene er klassiske og utfordrende på akkurat den rette måten.

En av de største styrkene ved indiesjangeren er etter min mening at den er hjemsted for utviklere som ikke bare ønsker å skape "nye" opplevelser basert på unike ideer, men som også vender tilbake til spilltypene og formatene som definerte hele underholdningsformen på 80- og 90-tallet. Like mye som jeg liker titler som tilbyr en original visjon av en ny type spillopplevelse, vil jeg ha så mange av disse herlige retro-hyllestene som jeg kan få med moderne teknologi, og like mye som jeg elsket det svenskutviklede Huntdown, er jeg like glad i Neon Inferno.

Her må du kjempe deg gjennom et New York (2055) dynket i mafiablod.

Designstilen er nydelig, og pikselgrafikken er ofte så gjennomført og så full av animerte, fargesterke detaljer at jeg ofte får lyst til å stoppe opp, ta en pause og bare nyte at spillverdenen en gang i tiden utelukkende bød på pikselspill. Omgivelsene i Zenovia er dynket i herlig stilige effekter, man kan skyte på masse ting i omgivelsene, og designstilen er en blanding mellom Final Fight, Streets of Rage, Turtles in Time og Wild Guns, noe som tiltaler meg enormt. Bak designet av hovedfigurene Angelo og Mariana står den tidligere Capcom-kontraherte frilansillustratøren Jun Tsukasa (som i Japan er mest kjent for sin cyberpunk-pregede softcore-manga), og selv om spesielt Angelo bare er en skamløs rip-off av Jin Kazama fra Tekken, gjør det meg ingenting. Karakterene, inkludert alle de vanvittig store sjefene, er helt strålende, og det er så mange cyberpunk-orienterte klisjeer her som er designet på akkurat den rette måten. Joseph Baileys soundtrack er også helt fenomenalt og bringer tankene hen på retroklassikere som Super Probotector og Streets of Rage 2, noe som gir meg gåsehud, og vedvarende gåsehud.

Dette er en annonse:

Musikken i Neon Inferno er virkelig fantastisk.

Det er mulig å kritisere et spill av denne typen og stilen for ikke å levere nok av egne (eller nye) ideer. Det er også mulig å kritisere det for ikke å tilby den samme variasjonen i layout og stil som mange av dagens actionspill, i likhet med spillene som inspirerte det. Men for meg blir det litt som å si at en restaurert veteranbil ikke er god nok fordi den ikke har en 17-tommers skjerm i midtkonsollen, slik alle dagens kjønnsløse elbiler har. Gjør man det, tror jeg ikke man ser det geniale i det. Neon Inferno er på mange måter en herlig koselig, actionfylt og nydelig hyllest til alt som har med 16-bits å gjøre, og det er så åpenbart at skaperne av spillet elsker sjangeren, elsker de gamle klassikerne, og har strødd denne kjærligheten og lidenskapen inn i hver eneste lille piksel.