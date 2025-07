Neon presenterer første glimt av neste film fra Oldboy-regissøren

Det var en gang en verden der Park Chan-wook var den sørkoreanske regissøren å se opp for. Siden 2000-tallet har han servert tidløse og anerkjente verk som Oldboy og The Handmaiden, og det er ærlig talt bare Bong Joon-ho som har vippet ham ned fra pidestallen. Kanskje han i år kan ta den tilbake.

Chan-wook har en ny regissørjobb på gang, en film som kommer på kino i nær fremtid. Den heter No Other Choice, og beskrives som en mørk komedie som handler om en mann som i et forsøk på å få en ny jobb, bestemmer seg for å fjerne alle konkurrentene fra ligningen.

No Other Choice Filmen har en sørkoreansk rollebesetning anført av Squid Game og KPop Demon Hunters' Lee Byung-hun, og selv om vi ennå ikke vet den endelige premieredatoen for filmen, har produksjonsselskapet Neon presentert den første teasertraileren for den, som du kan se nedenfor.