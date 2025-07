Neon presenterer teaser for neste prosjekt fra Longlegs-regissør Osgood Perkins

Neon Neon er et av de mer interessante produksjonsselskapene for tiden når det gjelder å presentere og tease for sine kommende prosjekter. Vi så dette med Longlegs og Presence, to filmer som egentlig aldri viste så mye av hva de handlet om før det var absolutt nødvendig, og det ser ut til å være tilfelle med den kommende Keeper også.

Filmen kommer fra Longlegs regissør Osgood Perkins, og det er veldig vanskelig å avgjøre hva denne filmen vil handle om ennå, ettersom teaseren gjør det bra å ikke avsløre mye i det hele tatt. Det er klart at den dreier seg om flere kvinner som tilsynelatende blir plaget av noe, selv om det er uklart nøyaktig hva. Teaseren avslutter bare med å nevne at det er en "dark trip" vi har i vente.

Vi kan imidlertid forvente oss mange flere korte teasere som denne i de kommende månedene, ettersom Keeper kommer på kino allerede 14. november. Ta en titt på teaseren nedenfor for å se om du kan finne ut mer om handlingen, og kanskje få øye på noen skjulte ledetråder, ettersom Neon og Perkins elsker å legge inn hemmeligheter i trailere.